Casa la tregua olimpica Lettera a Sala e prefetto | Residence e hotel pieni Congelate gli sfratti

Durante i Giochi olimpici invernali Milano-Cortina, si propone di istituire una tregua sulla casa, sospendendo temporaneamente sfratti, sgomberi e pignoramenti di prime abitazioni. Una misura che mira a garantire stabilità e tranquillità alle famiglie, evitando ulteriori difficoltà in un periodo di particolare rilevanza internazionale. La richiesta, rivolta a Sala e al prefetto, sottolinea l’importanza di tutelare il diritto alla casa durante questo evento simbolico.

Una " tregua olimpica " anche sul tema della casa, congelando nel periodo dei Giochi invernali Milano-Cortina l’esecuzione di sfratti, sgomberi e pignoramenti di prime case. A lanciare l’appello sono i sindacati degli inquilini (Sunia, Sicet, Unione Inquilini, Uniat, Conia, Asia e Federcasa), che hanno inviato un documento unitario al sindaco Giuseppe Sala, al prefetto Claudio Sgaraglia, ai presidenti di Aler ed MM e agli assessori regionali e comunali. Tra le motivazioni anche un timore: l’afflusso di visitatori, fino al 22 marzo, riempirà anche quelle strutture come residence e alberghi che solitamente vengono usate per ospitare temporaneamente le famiglie sfrattate, che potrebbero trovarsi quindi senza un tetto sulla testa. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

