Truffa a una coppia di anziani | due arresti
Due giovani campani sono stati arrestati a Spoleto, in Perugia, con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani spoletini. L'operazione è stata condotta dai carabinieri locali, che hanno portato alla scoperta di un blitz volto a tutelare le vittime da truffe aggravate.
Perugia, 14 dicembre 2025 - Sono accusati di truffa aggravata a una coppia di anziani spoletini: per questo motivo due ragazzi, un 19enne e un 20enne entrambi di origini campane, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Spoleto (Perugia). L'operazione è scattata dopo alcune segnalazioni al numero unico di emergenza 112 su una persona sospetta che si aggirava nei pressi di un condominio nella vicina località di Casette di Spoleto. Arrivati sul posto i militari, dopo un breve appostamento, hanno fermato, appena fuori dal portone dell'abitazione delle vittime, uno dei due sospettati che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di numerosi monili in oro per un valore complessivo di 10. Lanazione.it
Truffa a una coppia di anziani: due arresti - Sono accusati di truffa aggravata a una coppia di anziani spoletini: per questo motivo due ragazzi, un 19enne e un 20enne entrambi di origini campane, sono stati arrestati ... lanazione.it
Giovanissimi truffano una coppia di anziani - Due giovani di 19 e 20 anni, entrambi di origine campana, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Spoleto per truffa aggravata ad una coppia di anziani del posto. rainews.it
Truffa una coppia di anziani, arrestato un giovane casertano. Si era spacciato a telefono per il nipote della coppia. Aveva chiesto di versare 2500 euro ad un suo amico per evitare l'arresto. #IoSeguoTgr x.com
Un giovane truffatore della Provincia di Caserta è stato arrestato dagli Agenti della Squadra Mobile di Campobasso per aver sottratto con un raggiro, 2500 euro a una coppia di anziani del capoluogo. I etragli nel tg di #telemolise e su #ilgiornaledelmolise #truf - facebook.com facebook
Truffa da 70mila euro ai danni di una coppia di anziani a Sassano caccia ai due banditi