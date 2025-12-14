Truffa a una coppia di anziani | due arresti

Due giovani campani sono stati arrestati a Spoleto, in Perugia, con l'accusa di aver truffato una coppia di anziani spoletini. L'operazione è stata condotta dai carabinieri locali, che hanno portato alla scoperta di un blitz volto a tutelare le vittime da truffe aggravate.

Perugia, 14 dicembre 2025 - Sono accusati di truffa aggravata a una coppia di anziani spoletini: per questo motivo due ragazzi, un 19enne e un 20enne entrambi di origini campane, sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Spoleto (Perugia). L'operazione è scattata dopo alcune segnalazioni al numero unico di emergenza 112 su una persona sospetta che si aggirava nei pressi di un condominio nella vicina località di Casette di Spoleto. Arrivati sul posto i militari, dopo un breve appostamento, hanno fermato, appena fuori dal portone dell'abitazione delle vittime, uno dei due sospettati che, sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di numerosi monili in oro per un valore complessivo di 10. Lanazione.it

