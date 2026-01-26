Sorpresa degli ex alunni alla maestra dopo 50 anni

Il 24 gennaio, a distanza di cinquant’anni, gli ex alunni della scuola delle Suore Stigmatine di Arezzo si sono incontrati nuovamente. Non si è trattato solo di una riunione, ma di un momento di riconoscenza e memoria, che ha rafforzato il legame con il passato e con la maestra che li ha accompagnati durante l’infanzia. Un gesto semplice ma significativo, che testimonia l’importanza delle radici e dei ricordi condivisi.

Non una semplice rimpatriata, ma un gesto carico di memoria, riconoscenza ed emozione. Cinquant'anni dopo aver lasciato i banchi della scuola primaria, gli ex alunni della Scuola delle Suore Stigmatine di Arezzo, che frequentarono l'istituto tra il 1971 e il 1976, si sono ritrovati il 24 gennaio alle ore 15 per sorprendere la loro maestra, Suor Gabriella Pascucci. L'incontro si è svolto nell'ambito dell'Open Day della scuola, in Piazza Sant'Agostino, ed è stato possibile grazie alla collaborazione della responsabile Stefania Brezzi. L'iniziativa è nata per volontà di alcuni ex alunni – Paola Bruni, Grazia Beni e Lucio Misuri – che hanno deciso di provare a ricomporre la loro quinta elementare.

