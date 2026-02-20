Dress Age chiude | Castelraimondo saluta Roberta 57 anni creativa

Castelraimondo si ferma per salutare Roberta Giovannetti, 57 anni, che ha gestito con passione il negozio Dress Age fino alla chiusura. La sua attività, nata come piccola boutique, si è trasformata in un punto di incontro per molti residenti, attratti dalla creatività e dall’attenzione ai dettagli. La decisione di chiudere deriva da motivi personali, ma la sua presenza ha lasciato un segno tangibile nel paese. La comunità si stringe intorno alla sua famiglia, mentre il negozio si prepara a un nuovo capitolo.

Castelraimondo piange Roberta Giovannetti, un'imprenditrice che ha fatto della sua attività un punto di riferimento per l'intera comunità. Castelraimondo è in lutto per la scomparsa di Roberta Giovannetti, storica commerciante del paese, avvenuta all'età di 57 anni dopo una malattia. Per oltre trent'anni, Roberta ha gestito con passione e dedizione il negozio di abbigliamento "Dress Age", diventando un punto di riferimento non solo per lo shopping, ma anche per la socialità e l'identità locale. Il funerale si terrà sabato 21 febbraio alle 10:30 nella chiesa della Sacra Famiglia. Un'eredità imprenditoriale nel cuore di Castelraimondo.