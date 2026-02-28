A Bologna, la presentazione del libro di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo è stata annullata dopo le proteste delle attiviste femministe. Le attiviste avevano espresso le loro rimostranze, portando alla decisione di non svolgere l’evento. La cancellazione è avvenuta in risposta alle loro richieste, senza ulteriori dichiarazioni da parte degli organizzatori.

A Bologna, la presentazione del libro Donne si nasce (e qualche volta si diventa) di Adriana Cavarero e Olivia Guaraldo, programmata per ieri, è stata annullata. Il Coordinamento dei centri antiviolenza dell’Emilia-Romagna aveva avvisato le autrici appena 24 ore prima sostenendo: «Manca la necessaria serenità». Sulla censura è intervenuta Eugenia Roccella, ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità con un duro commento, in cui parla di «oscurantismo, intolleranza e intimidazione». Per il movimento Non una di meno, invece, «la contestazione fa parte del conflitto politico. Abbiamo fatto notare che per noi quel titolo era improponibile». 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - «Donne si nasce»: le femministe insorgono

Iran, le donne si fumano l’ayatollah. Dove sono le nostre femministe?Circola la foto di una donna iraniana che, con la foto di Khamenei che brucia, si accende una sigaretta.

“Libertà per l’Iran”: FdI in piazza a Milano per sostenere le donne che sfidano il regime. Dove sono le femministe?Uomini, e donne di destra, in piazza per manifestare solidarietà alle donne iraniane che stanno sfidando gli ayatollah.

