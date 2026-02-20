Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump |  Ma lui insiste | Ora tariffa extra del 10% ?Furia Donald |  Giudici asserviti e sciocchi

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto i dazi imposti dall’amministrazione Trump, motivando la sua decisione con il fatto che le tariffe erano state adottate in modo illegittimo. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti, con Trump che ha annunciato l’intenzione di introdurre una tariffa aggiuntiva del 10%. Il presidente ha accusato i giudici di essere “asserviti e sciocchi”, mentre l’opinione pubblica si divide tra sostenitori e detrattori delle misure commerciali. La disputa rimane aperta.

La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dal presidente Trump. Secondo la sentenza, i dazi non possono essere imposti con una legge prevista per le emergenze nazionali. La sentenza ha avuto 6 voti a favore e 3 contrari. Trump ha utilizzato i dazi - ovvero le tasse sui beni importati - comestrumento chiave di politica economica ed estera. Secondo quanto previsto da Trump, i dazi avrebbero dovuto generare, nel prossimo decennio, migliaia di miliardi di dollari in entrate per gli Stati Uniti. Sebbene l'amministrazione Trump non fornisca dati sulla riscossione dal 14 dicembre, gli economisti del Penn-Wharton Budget Model hanno stimato venerdì che l'importo raccolto tramite i dazi basati sull'IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) ammontasse a oltre 175 miliardi di dollari.🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non poteva imporli». Ma il tycoon insiste: «Ora imporrò a tutti una tariffa del 10%»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dall’amministrazione Trump, ritenendo che non fosse legittimo imporli.

Corte Suprema Usa boccia i dazi di Trump: «Non poteva imporli». Ma il tycoon insiste: «Subito una nuova tariffa del 10% per tutti»La Corte Suprema degli Stati Uniti ha annullato i dazi imposti dall’ex presidente Trump, giudicandoli illegittimi.

ALLERTA: La Corte Suprema FRENA Sui Dazi Di Trump.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.