La corte suprema statunitense boccia la maggior parte dei dazi di Donald Trump

La corte suprema degli Stati Uniti ha annullato la maggior parte dei dazi imposti da Donald Trump il 20 febbraio. La decisione deriva dal fatto che il presidente ha agito senza rispettare i limiti costituzionali delle sue competenze. La sentenza riguarda in particolare tariffe su prodotti importati da altri paesi, che avevano alzato i costi per aziende e consumatori. La corte ha sottolineato che le azioni di Trump non erano conformi alle procedure previste dalla legge. La vicenda riguarda anche i rapporti commerciali tra Stati Uniti e Cina.

Il 20 febbraio la corte suprema degli Stati Uniti ha bocciato la maggior parte dei dazi doganali imposti da Donald Trump, sottolineando che il presidente ha oltrepassato i suoi poteri previsti dalla costituzione. In base alla sentenza, emessa con una maggioranza di sei giudici contro tre, Trump non poteva giustificare l'imposizione dei dazi con presunte urgenze economiche. La sentenza riguarda i dazi che Trump definisce "reciproci", imposti ad altri stati, ma non quelli applicati a settori specifici, come quello automobilistico, dell'acciaio o dell'alluminio.