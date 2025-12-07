mantova contro la reggiana a caccia dei tre punti che valgono la zona salvezza

Il Mantova per continuare la risalita e installarsi (finalmente) in zona salvezza. La Reggiana per frenare una caduta che comincia a farsi preoccupante. La sfida che si giocherà lunedì 8 dicembre allo Stadio Martelli, oltre a essere molto sentita su entrambi i fronti, si preannuncia anche molto importante, visto che metterà in palio tre punti che possono rivelarsi preziosi per il prosieguo del cammino stagionale delle due contendenti. La squadra di Possanzini, che deve “cancellare” il ko patito a Venezia e che con i granata dovrà rinunciare agli squalificati Radaelli e Bani, oltre al lungodegente Mantovani, è chiamata a riconquistare i tre punti davanti al proprio pubblico (anche se per tutto il primo tempo la Curva Nord rimarrà in silenzio in segno di protesta contro i divieti di trasferta imposti a diverse tifoserie della serie B). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

