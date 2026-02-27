Dalla passerella di Milano, ecco cosa succede dietro le quinte della sfilata Max Mara AutunnoInverno 202627. La presentazione combina elementi di neo-medievalismo con dettagli di stile utilitaristico, creando un mix tra passato e presente. Gli abiti scelti per la scena riflettono questa fusione, mentre i modelli sfilano con sicurezza e attenzione ai dettagli. La kermesse si conclude con un pubblico coinvolto e applaudente.

Nel backstage della sfilata, si costruisce il make up. L’armatura che si indossa nel mondo e per il prossimo inverno è essenziale ma potente. Pelle reale, sguardo definito e presenza silenziosa raccontano una femminilità che non ha bisogno di eccessi per affermarsi Alla Milano Fashion Week, la sfilata Max Mara AutunnoInverno 202627 mette in scena History and Modernity, una collezione che intreccia neo-medievalismo e utilitarismo contemporaneo. La musa è Matilde di Canossa, diplomatica e leader, figura di resilienza e intelligenza strategica. Cappotti dalle spalle importanti, cashmere avvolgenti e suede con cintura diventano armature morbide per una donna che governa il presente con la stessa fermezza con cui un tempo si governavano castelli. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ve lo raccontiamo dal backstage della sfilata milanese autunno/inverno 2026/27

Le scarpe più belle delle sfilate Autunno-inverno 2026/27 della Milano Fashion WeekPer restare aggiornato sui reali, le celebrity, gli show e tutte le novità dal mondo Vanity Fair, iscrivetevi alle nostre newsletter.

Le borse più belle delle sfilate Autunno/Inverno 2026-27 della Milano Fashion WeekDalle silhouette più scenografiche alle versioni essenziali ma impeccabili, le borse raccontano molto dello spirito di ogni collezione.

Discussioni sull' argomento Quanto lavoro c'è dietro un carro di carnevale che vince? Ora ve lo raccontiamo; Arresto cardiaco: Così siamo tornati a vivere, dopo che il cuore si è fermato (e adesso ve lo raccontiamo); La Capanna del Gallo ha il suo nuovo menù: profumi, gusti, colori. Ve lo raccontiamo; FEDERICO GHIOTTO? IL PAPA' DELL'ORO OLIMPICO VE LO RACCONTIAMO NOI CHE ABBIAMO CORSO CON LUI...

“#Sanremo2026 ve lo raccontiamo noi su Radio2 da martedi. Questa era la foto dell’ultima sera dell’edizione dello scorso anno. Prestissimo arriveranno le nuove, appena io ed Ema ci rivediamo”. Il backstage del Festival di Sanremo 2026 vi aspetta! Tutte le s - facebook.com facebook