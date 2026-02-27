Gucci Autunno-Inverno 2026 27 | la prima sfilata di Demna colpisce nella sexyness

La maison Gucci ha presentato la collezione Autunno-Inverno 202627 durante una sfilata che ha segnato il debutto di Demna come direttore creativo. La passerella ha mostrato capi spregiudicati e sensuali, in linea con lo stile che Demna ha scelto di portare avanti. La collezione si distingue per un’immagine forte e provocatoria, caratterizzata da dettagli audaci e linee che esaltano la femminilità.

Come racconta Demna in una lettera pubblicata su Instagram alla vigilia dello show, l'ispirazione per la collezione arriva dopo una visita agli Uffizi di Firenze, dove rimane sopraffatto alla vista de La Nascita di Venere di Botticelli. Certo, non proprio la reference che ci si aspetterebbe dal designer dell'Internet Culture per antonomasia. Eppure, si rivela essere un'epifania. «Mi ha fatto capire quanto profondamente il Rinascimento italiano abbia plasmato tutto ciò che comprendo di arte, proporzioni, desiderio e bellezza.