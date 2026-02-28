Dolce & Gabbana | festa di stile tra iconografie mediterranee e teatralità

Dolce & Gabbana presentano la loro collezione AutunnoInverno 2026-2027, caratterizzata da un mix di iconografie mediterranee e elementi teatrali. La sfilata si è svolta in un’atmosfera ricca di dettagli che richiamano il patrimonio culturale del Mediterraneo. I designer hanno messo in mostra capi che combinano tradizione e teatralità, creando un evento che ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati.

La collezione AutunnoInverno 2026-2027 di Dolce & Gabbana offre una lettura potente dell'identità italiana reinterpretata dalla visione estetica di Domenico Dolce e Stefano Gabbana; la sfilata non è mera esibizione di abiti, ma racconto visivo che costruisce un immaginario capace di sedimentarsi nella memoria: una fusione di racconto culturale, dedizione sartoriale e spettacolarità misurata. In questa stagione la maison consegna un messaggio chiaro: la moda non è solo superficie, ma patrimonio emozionale capace di legare storia, memoria collettiva e glamour contemporaneo. In passerella emerge una visione di femminilità che non si limita a...