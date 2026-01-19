Fedele Usai ha annunciato la sua uscita da Dolce&Gabbana, dove ricopriva il ruolo di Managing Director Group dal 2021. Dopo questa esperienza, l executive si unisce a Kering, consolidando il suo percorso nel settore della moda e del lusso. La sua scelta rappresenta un passo importante nella sua carriera, evidenziando la mobilità e le opportunità nel settore della moda internazionale.

Fedele Usai ha lasciato il ruolo di Managing Director Group di Dolce&Gabbana, posizione che ricopriva dal 2021. Adesso lo attende una nuova avventura professionale in Kering, dove ritroverà l’amico Luca De Meo, ex ceo di Renault nominato a giugno 2025 amministratore delegato del colosso francese del lusso. I dettagli sulla nuova posizione di Usai all’interno di Kering non sono ancora stati resi noti. Chi è Fedele Usai. De Meo e Usai avevano lavorato insieme già in Fiat durante l’era Marchionne, quando il secondo era a capo della comunicazione globale. Usai dal 2013 al 2017 è stato poi deputy managing director del gruppo Condé Nast. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Da Dolce&Gabbana le cinture segnano il tempo

Da Dolce&Gabbana, le cinture sono un elemento che riflette stile e tradizione, segnando il tempo con eleganza e precisione. La maison, nota per la cura dei dettagli, presenta una collezione che richiama l’artigianalità e la raffinatezza maschile, offrendo accessori che uniscono funzionalità e classe in modo sobrio e senza eccessi.

