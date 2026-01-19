Dolce & Gabbana in 100 look racconta l’uomo del 2026

Dolce & Gabbana in 100 look presenta l’uomo del 2026. Nella sfilata autunno-inverno al Metropol, il brand esplora l’identità maschile contemporanea attraverso uno stile quotidiano e autentico, lontano da eccessi. Un racconto che riflette l’evoluzione del modo di vestirsi e di essere, con attenzione ai dettagli e alla semplicità, per un uomo che si esprime con naturalezza e sobrietà.

Siamo stati alla sfilata uomo Autunno Inverno 2026. Al Metropol, Dolce & Gabbana mettono in scena un racconto sull’identità maschile contemporanea, costruito su un’idea di stile vissuto, quotidiano, lontano da ogni eccesso. Con “The Portrait of Man”, Domenico Dolce e Stefano Gabbana firmano uno dei racconti più lucidi e coerenti della moda uomo attuale. La collezione Dolce & Gabbana Uomo Autunno Inverno 2026 si presenta come un vero osservatorio sul reale: 100 look che scorrono senza artifici scenografici, seguendo il ritmo naturale di una giornata, dal mattino alla sera. Qui la moda non ha bisogno di stupire, perché l’obiettivo è più profondo: raccontare l’identità maschile attraverso ciò che si indossa, come lo si indossa e, soprattutto, perché. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Milano Fashion Week, i top e i flop della moda uomo: Prada resta la bussola, Dolce & Gabbana cade sugli stereotipi, il “famolo strano” dei giovani designer

Durante la Milano Fashion Week maschile, si sono evidenziati sia i punti di forza che le criticità della moda uomo. Prada conferma il proprio ruolo guida, mentre Dolce & Gabbana si confronta con temi stereotipati. Allo stesso tempo, emergono i giovani designer che sperimentano con approcci innovativi e originali. Un’occasione per analizzare tendenze, usi e abusi in un settore in continua evoluzione.

Madonna è The One: Dolce&Gabbana riporta il desiderio (adulto) al centro del beauty

Dolce&Gabbana presenta la nuova campagna di The One, con Madonna come protagonista. A 67 anni, la cantante incarna l’eleganza e il fascino senza tempo, sottolineando l’importanza del desiderio e della sensualità nel beauty adulto. Un’icona che, con naturalezza e stile, rinnova il suo ruolo di referente di un’immagine di bellezza autentica e matura.

