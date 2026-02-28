Diventare volontari ospedalieri | al via il corso dell’Avo

È iniziato il corso dell’Avo ad Arezzo rivolto a coloro che desiderano diventare volontari ospedalieri. Il percorso prevede cinque lezioni in cui i partecipanti apprendono come interagire con i pazienti e fornire supporto all’interno delle strutture sanitarie. L’obiettivo è preparare i volontari a svolgere il loro ruolo in modo efficace e rispettoso.

Arezzo, 28 febbraio 2026 – . Cinque lezioni per imparare a interagire con i pazienti. La prima venerdì 6 marzo ore 16.00 – Sala Riunioni della Confraternita di Misericordia. Cinque appuntamenti, della durata di circa due ore ciascuno, per diventare volontari ospedalieri. Il corso gratuito è organizzato dall'associazione castiglionese dell'Avo e partirà venerdì 6 marzo alle ore 16.00 presso la sala riunioni della Confraternita di Misericordia di Castiglion Fiorentino. La prima lezione si aprirà con il saluto della presidente Avo Elvira Ghigi, previsto anche l'intervento della Presidente Avo Regionale, Fiore Maddalena Conti, della presidente regionale di Avo Fiorenza Fanicchi che parlerà della "Storia dell'AVO, Valori fondanti e organizzazione.