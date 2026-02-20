Morgan non si esibirà a Sanremo 2026 salta il duetto con Chiello nella serata Cover | Sarò dietro le quinte
Morgan ha deciso di non partecipare alla serata dei duetti a Sanremo 2026, a causa di impegni personali. Al suo posto, non salirà sul palco e resterà dietro le quinte, mentre Chiello si esibirà da solo. La sua assenza sorprende, soprattutto perché era previsto un duetto tra i due artisti. La scelta di Morgan di rimanere in disparte cambia i piani della serata, che si svolgerà comunque come previsto. La sua presenza sarà solo dietro le quinte.
Colpo di scena a pochi giorni dall'inizio del Festival: Morgan non si esibirà all'Ariston per la serata dei duetti: "Il mio contributo sarà tecnico". I motivi e chi lo sostituirà accanto a Chiello.🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Sanremo 2026, scoppia il primo “giallo”: Morgan non sarà più sul palco con Chiello durante la serata della cover. Il cantautore specifica: “Sarò dietro le quinte”
Leggi anche: Morgan fuori da Sanremo 2026: non salirà sul palco con Chiello nella serata CoverVedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Morgan e Red Ronnie nella giuria di San Marino Song Contest 2026?; Sanremo 2026, Chiello con Ti penso sempre. Il testo della canzone; Riverock, nuove sorprese per l'edizione 2026: ad Assisi i Bluvertigo; I Bluvertigo hanno annunciato il tour estivo.
Firenze, 19 luglio 2026 I BLUVERTIGO tornano dal vivo con “Essere Umani” La formazione storica composta da Morgan, Andy, Livio Magnini e Sergio Carnevale porterà i grandi successi del loro repertorio rock/elettronico durante il tour. Elettronica, rock e l’est - facebook.com facebook