Morgan non si esibirà a Sanremo 2026 salta il duetto con Chiello nella serata Cover | Sarò dietro le quinte

Morgan ha deciso di non partecipare alla serata dei duetti a Sanremo 2026, a causa di impegni personali. Al suo posto, non salirà sul palco e resterà dietro le quinte, mentre Chiello si esibirà da solo. La sua assenza sorprende, soprattutto perché era previsto un duetto tra i due artisti. La scelta di Morgan di rimanere in disparte cambia i piani della serata, che si svolgerà comunque come previsto. La sua presenza sarà solo dietro le quinte.