Belen Rodriguez a Sanremo 2026 con Samurai Jay | dalla sensualità in ‘Ossessione’ al duetto nella serata cover

Al Festival di Sanremo 2026, Belen Rodriguez partecipa con il brano ‘Samurai Jay’, portando sul palco un mix di sensualità e energia. Dopo aver conquistato pubblico e critica con le sue esibizioni passate, questa volta si presenta in una veste diversa, pronta a condividere un momento musicale con il suo duetto durante la serata dedicata alle cover. La sua presenza aggiunge un tocco di vivacità alla kermesse.

Milano, 27 febbraio 2026 – Belen Rodriguez è tornata al Festival di Sanremo per la quarta volta. Dopo essere spuntata (solo con la voce) nella canzone 'Ossessione' di Samurai Jay, stasera salirà davvero sul palco dell'Ariston e canterà insieme all'artista napoletano – all'anagrafe Gennaro Amataore – 'Baila Morena' di Zucchero, insieme alla tromba di Roy Paci. La voce in 'Ossessione' Durante l'esibizione di Samurai Jay con la sua 'Ossessione', verso la fine del brano si sente in sottofondo "Amo, stiamo correndo un po' troppo. Facciamolo lento". Una voce suadente e iconica, subito riconosciuta: è di Belen Rodriguez.

Samurai Jay debutta a Sanremo 2026 con “Ossessione”. Nella serata cover “Baila Morena” con Belén Rodríguez e Roy Paci“Baila Morena” è un brano iconico, immediatamente riconoscibile, con un’anima latina che si presta perfettamente a essere reinventata e potenziata.

Samurai Jay a Sanremo 2026: “Ossessione” e omaggio a Zucchero con Belén Rodriguez e Roy Paci.Samurai Jay, pseudonimo di Gennaro Amatore, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2026 con il brano “Ossessione”, portando una riflessione sulla...

