La vita privata di Serena Brancale | dall' età al fidanzato a Sanremo

Serena Brancale, cantante e autrice, si è concentrata sulla sua vita privata, parlando della sua età e del rapporto con il fidanzato durante un'intervista. La scelta di condividere dettagli personali nasce dal desiderio di mostrare il lato più autentico della sua esperienza. La cantante ha anche rivelato come questi aspetti influenzino la sua musica e il modo di interpretare le canzoni. La sua presenza sul palco di Sanremo rappresenta un momento di svolta per la sua carriera.

La cantautrice Serena Brancale torna sul palco del Festival di Sanremo con una consapevolezza maggiore e una canzone che segna una tappa importante del suo percorso artistico. Dopo anni di ricerca musicale, contaminazioni jazz, incursioni funk e il grande successo di "Anema e core", l'artista barese sceglie l’Ariston per mostrarsi senza filtri, affidandosi alla voce e alle parole. Ma chi è davvero Serena Brancale oggi, lontano dal palco e dalle luci? Nata a Bari il 4 maggio 1989, Serena Brancale cresce in una famiglia dove l’arte non è un’eccezione: secondogenita dopo la sorella Nicole, eredita la passione per la musica dalla madre Maria De Filippis, artista, insegnante e anima creativa, e dal padre Agostino Brancale, ex calciatore di Serie C. 🔗 Leggi su Today.it

Chi è Serena Brancale di Sanremo 2026, dalla canzone del Festival al fidanzato, dalla vita privata alla carriera ai brani più famosiSerena Brancale di Sanremo 2026 ha scelto di portare sul palco il brano “Qui con me”, una canzone intima e ricca di emozioni, ispirata al legame con la madre scomparsa.

Chi è Serena Brancale a Sanremo 2026: età, altezza, peso, carriera, fidanzatoSerena Brancale partecipa a Sanremo 2026 dopo aver già calcato il palco nel 2015 e nel 2025, portando in gara il suo talento.

L'intervista a Serena Brancale - Festival di Sanremo 2026

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Federica Brignone sotto i riflettori del gossip, ecco cosa si legge alla voce fidanzato (tra passato, presente e futuro); La vita privata di Eugenio Monti: il matrimonio con Linda Lee Constantine e la morte del figlio Alec; Pedro Pascal e il gossip sulla vita privata: perché ogni foto scatena speculazioni; Al Bano, la tenuta nella campagna pugliese: la masseria rustica, la spa, la cantina, la chiesa privata e il bosco con i cavalli.

Sanremo 2026, chi è Francesco Renga: la vita privata e la carriera del cantanteFrancesco Renga partecipa alla 76° edizione del Festival di Sanremo 2026 con i 30 artisti Big in gara. Renga salirà sull'Ariston con il brano intitolato Il meglio ... ilmattino.it

Sanremo 2026, chi è Serena Brancale: la vita privata, la carriera e quel successo come star dei socialSerena Brancale torna a Sanremo dopo la 24esima posizione di Anema e Core nella passata edizione del Festival. Sebbene il brano non abbia ottenuto un gran piazzamento ... ilmattino.it

Da Anema e Core, alla coreografia esposta per Napoli-Fiorentina della scorsa primavera, alla prima volta al Maradona in Napoli-Milan. Serena Brancale pugliese, ma con il cuore per Napoli è la favorita al prossimo Festival di Sanremo - facebook.com facebook

La scaletta della prima serata #sanremo20926 parte 2 Patty Pravo, Samurai Jay, Raf, J-Ax, Fulminacci, Levante, Fedez Masini, Ermal Meta, Serena Brancale, Nayt, Malika Ayane, Eddie Brock, Sal Da Vinci, Entico Nigiotti, Tredici Pietro (segue per la parte 3) x.com