Chiedono la sigaretta elettronica a uno studente poi lo aggrediscono e derubano sul bus | denunciati due minorenni

Due minorenni hanno aggredito e derubato un ragazzo di 17 anni durante un viaggio in autobus, dopo avergli chiesto una sigaretta elettronica. L'episodio di violenza è stato denunciato dallo studente, che ha trovato il coraggio di rivolgersi alle autorità. Immediatamente sono scattate le indagini e i responsabili sono stati identificati e denunciati.

© Ferraratoday.it - Chiedono la sigaretta elettronica a uno studente, poi lo aggrediscono e derubano sul bus: denunciati due minorenni Un normale tragitto in autobus verso la scuola si è trasformato in un episodio di violenza e prepotenza per uno studente di 17 anni che, dopo essere stato derubato e aggredito da due coetanei, ha trovato il coraggio di chiedere aiuto e denunciare l’accaduto ai carabinieri.Iscriviti al canale. Ferraratoday.it Taranto, emergenza rifiuti: 10 consiglieri chiedono l’intervento del Prefetto “La città è allo sbando, la salute dei cittadini è a rischio” L’articolo completo è nel primo completo - facebook.com facebook