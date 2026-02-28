Discesa Garmisch | Franzoni quarto Odermatt imprendibile

Nella discesa libera di Garmisch valida per la Coppa del Mondo di sci alpino, Odermatt ha concluso in prima posizione, dimostrandosi imprendibile. Franzoni ha invece ottenuto il quarto posto, restando tra i migliori atleti della gara. La competizione ha visto i protagonisti affrontare il tracciato in condizioni di gara intense e tecniche.

La discesa libera di Garmisch per la Coppa del Mondo di sci alpino ha visto un dominio di Odermatt, Franzoni chiude quarto C’era grande attesa per la discesa di Garmisch, valida per la Coppa del Mondo 202526 di sci alpino, ma l’Italia non è riuscita a confermare le sue ottime prestazioni alle Olimpiadi. Il dominatore assoluto della kermesse mondiale resta Marco Odermatt, che anche oggi è salito sul gradino più alto del podio. Il primo tra gli italiani è Giovanni Franzoni. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Odermatt vince discesa Garmisch e ‘vede’ coppa, Franzoni quartoMarco Odermatt ha compiuto un passo da gigante verso la difesa del titolo di Coppa del Mondo di discesa libera in questa stagione.

Marco Odermatt sempre di più nella storia dello sci svizzero. Con la vittoria della discesa di Garmisch è arrivato anche il podio numero 101 in Coppa del Mondo, stessa cifra di Lara Gut Behrami e Vreni Schneider #Odermatt #GutBehrami #Schneider # - facebook.com facebook

Giovanni #FRANZONI, con il 4° posto ottenuto quest'oggi a Garmisch, ha chiuso tra i migliori 4, quattro delle ultime 5 discese, Olimpiadi incluse. Fino alla Val Gardena 2025, vantava come miglior risultato in discesa un 14° posto x.com