Odermatt vince discesa Garmisch e ‘vede’ coppa Franzoni quarto

Marco Odermatt ha vinto la discesa di Garmisch, arrivando primo, e si avvicina alla conquista della coppa di specialità. Franzoni si è classificato quarto nella stessa gara. La competizione si è svolta con la partecipazione di vari atleti, e Odermatt ha migliorato la sua posizione in classifica generale di discesa.

Marco Odermatt ha compiuto un passo da gigante verso la difesa del titolo di Coppa del Mondo di discesa libera in questa stagione. Lo svizzero ha ottenuto una netta vittoria a Garmisch, nella prima gara maschile dopo le Olimpiadi di Milano-Cortina. L'oro olimpico Franjo van Allmen non faceva parte del trio svizzero sul podio. In un podio tutto targato Svizzera, con il tempo di 1'47?57 Odermatt ha preceduto Alexis Monney di appena quattro centesimi. Stefan Rogentin è arrivato terzo, staccato di +0.98 secondi. L'austriaco Vincent Kriechmayr e l'italiano Giovanni Franzoni si sono piazzati quarti a pari merito a +1.20. Con questo risultato, Odermatt ha portato a 175 punti il suo vantaggio sul secondo classificato von Allmen nella classifica stagionale, a due gare dalla fine.