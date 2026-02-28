La Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha annunciato che Sergio Gallo guida il nuovo progetto di intelligenza artificiale volto a individuare e prevenire le frodi doganali. La tecnologia, sviluppata sotto la supervisione di Alesse, mira a identificare comportamenti sospetti prima che si concretizzino in illeciti. La novità si inserisce in un quadro di crescente attenzione alle frodi che coinvolgono il settore doganale.

In un'Italia sotto assedio da frodi doganali che drenano miliardi, la Direzione Antifrode dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) segna una svolta epocale. Da aprile 2023, il magistrato Sergio Gallo – ex uditore giudiziario, capo gabinetto di Roma Capitale e esperto Agromafie – dirige operazioni che hanno trasformato il settore. Grazie alla visione del Consigliere Roberto Alesse, alla guida ADM da oltre tre anni, l'Antifrode passa da inseguimenti reattivi a intelligence predittiva con AI. Un cambio di paradigma che, dal 2024 al febbraio 2026, ha intensificato sequestri e inibizioni. Con laurea a Napoli Federico II (108110) e master in management giudiziario, Gallo unisce rigore legale a pragmatismo amministrativo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Direzione Antifrode ADM: Sergio Gallo e l'AI che anticipa le frodi, sotto la guida di Alesse

Adm presenta le Linee di indirizzo antifrode 2026: focus anche sul settore GiochiNel documento spazio al contrasto delle frodi nel settore gambling e al potenziamento della cooperazione con autorità giudiziarie e polizia. gioconews.it

Adm, accise, dogane e giochi: presentate le linee d’azione antifrode 2026Si è svolta oggi, alla presenza del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cons. Roberto Alesse, la presentazione delle Linee di indirizzo dell’azione antifrode dell’Agenzia per il 2026. pressgiochi.it