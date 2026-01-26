L’Ai che anticipa le frane e previene crolli e disastri

Un sistema italiano basato sull’intelligenza artificiale permette di anticipare frane e prevenire crolli. Attraverso dispositivi ottici avanzati, Avacam analizza in tempo reale le immagini, elaborandole con algoritmi specifici per individuare rischi geologici. Questa tecnologia rappresenta un approccio innovativo e affidabile nella prevenzione di disastri naturali, contribuendo alla sicurezza e alla tutela del territorio.

UNA TECNOLOGIA italiana è capace di anticipare le frane. Come? Con l’intelligenza artificiale di Avacam, un sistema che utilizza dispositivi ottici all’avanguardia e addestra gli algoritmi per trasformare in tempo reale le immagini in dati utili alla prevenzione. Stando ai dati Ispra, in Italia ci sarebbero oltre 635mila frane. È il numero più alto d’Europa. D’altra parte, che l’Italia sia fragile lo sappiamo, tanto che quasi il 10% del territorio nazionale rientra in aree a pericolosità elevata. Più di 1,28 milioni di persone vivono stabilmente in aree a rischio. Ma con le alluvioni di due anni fa, che hanno colpito l’Emilia-Romagna, la Toscana, la Liguria e non solo, i comuni e cittadini a rischio sono molti di più. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

