Una pagina dedicata alle segnalazioni contro le frodi online. È questo il nuovo servizio lanciato da Altroconsumo, una delle più importanti organizzazioni per i consumatori italiani, che sul proprio sito web propone un modulo, disponibile a chiunque, per segnalare un tentativo di truffa. Dagli SMS che sembrano arrivare dalla propria banca ai siti web che imitano quelli dei marchi noti, passando poi per le telefonate con offerte troppo vantaggiose per essere vere. È capitato ormai a chiunque di subire un tentativo di frode online. Ed è proprio per contrastare queste pratiche scorrette che Altroconsumo ha deciso di lanciare una pagina web dove tutti possono segnalare gratuitamente truffe, siti sospetti e contenuti illeciti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Segnala la truffa”: il servizio gratuito di Altroconsumo contro le frodi online. Di che cosa si tratta e perché può essere utile ai consumatori

Argomenti discussi: Ancora segnalazioni di tentativi di truffa con messaggi Sms; Altroconsumo lancia un servizio gratuito contro le truffe digitali; Allarme truffa del falso Cup, segnalazioni a Palermo: cosa fare e come funziona; Sms-truffa dal finto Cup, ancora segnalazioni all'Azienda sanitaria trentina.

WhatsApp, nuova truffa del concorso di danzaLa Polizia Postale avverte su una nuova truffa WhatsApp: un falso concorso di danza usato per rubare account e chiedere soldi ai contatti. Ecco come funziona e come difendersi. quotidianodiragusa.it

Truffe segnalate dall’Agenzia delle Entrate/Ministero della Salute: rimborsi fiscali, criptovalute e rinnovo tessera sanitariaIl 2026 è iniziato, purtroppo, all’insegna delle truffe. Nei primi giorni del nuovo anno, l’Agenzia delle Entrate, infatti, ha segnalato delle frodi ... adiconsum.it

https://www.altroconsumo.it/soldi/truffe/segnala-truffa ECCO IL LINK AL SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI TRUFFE ONLINE AVVIATO DA Altroconsumo NELL'AMBITO DEL PROGETTO DIGITALIZZATI, DI CUI FA PARTE ANCHE AUSER LOMBARDIA Auser N - facebook.com facebook