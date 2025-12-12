Yuasa Battery Grottazzolina a Monza | Ci faremo trovare pronti

Domani alle ore 18 a Monza, la Yuasa Battery Grottazzolina scende in campo in un appuntamento di grande rilievo. La squadra si prepara a una sfida importante, determinata a dimostrare il proprio valore e a fare il possibile per ottenere un risultato positivo in questa occasione cruciale.

Scende in campo domani alle ore 18 a Monza la Yuasa Battery Grottazzolina per un dejavù decisamente incredibile. Un anno fa esatto infatti la Yuasa conquistava la prima storica vittoria a Monza in Superlega e torna dunque, sul "luogo del delitto" 365 giorni dopo. Ma guai a ripensare al passato, questa è un'altra storia come Monza è una squadra diversa dallo scorso anno e anche la Yuasa deve fare un percorso ben diverso come sottolinea coach Massimiliano Ortenzi: "Fare paragoni non va mai bene – afferma il coach - questo è un nuovo campionato e una nuova storia. Arriva una gara che può essere più alla portata di quelle che abbiamo affrontato di recente (vedi Perugia e Trento, ndr) consapevoli che da lì in poi inizierà il ritorno.