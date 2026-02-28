Diretta sci alpino | discesa di Garmisch 2026 Franzoni punta al podio

Durante la gara di discesa libera a Garmisch, uno degli atleti principali punta a conquistare un risultato importante nella fase decisiva della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. La competizione raccoglie diversi sciatore che cercano di migliorare le proprie posizioni in classifica generale. La discesa si svolge sulle piste della località bavarese, con numerosi atleti impegnati in una sfida ad alta velocità.

Una prova di discesa libera a Garmisch racconta l’avvio della fase cruciale della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. L’attenzione è puntata sui duelli tra le nazioni leader e sui margini di efficacia offerti dalla pista Kandahar, in condizioni climatiche favorevoli che hanno influenzato l’orario di partenza. L’evento assume una dimensione internazionale, con chiaro spazio ai protagonisti in quota e ai talenti italiani che cercano un risultato di prestigio. La gara è prevista alle 11.15, con una partenza originariamente fissata per le 11.45 che è stata anticipata a causa delle temperature elevate tipiche della stagione. Le condizioni della traccia si mantengono adeguate a una run impegnativa, con un tracciato che potrebbe deteriorarsi durante lo svolgimento e richiedere una gestione attenta della velocità di gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

