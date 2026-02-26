11.52 Alla ripartenza Martin Cater vola e si ferma in seconda posizione a soli 21 centesimi da Franzoni! 11.40 Caduta per il francese Alban Elezi Cannaferina con il numero 57 e prova sospesa. 11.28 Il francese Matthieu Bailet con il numero 54 chiude in settima posizione a 74 centesimi da Franzoni. 1 Giovanni Franzoni ITA 1:49.52 2 Felix Monsen SVE +0.26 3 Ryan Cochran-Siegle USA +0.60 4 Brodie Seger CAN +0.644 Mattia Casse ITA +0.64 6 Nils Allegre FRA +0.66 7 Alexis Monney SVI +0.79 8 Simon Jocher GER +1.02 9 Luis Vogt GER +1.13 10 Cameron Alexander CAN +1.20 Christof Innerhofer ITA +1.54Florian Schieder ITA +1.58Guglielmo Bosca ITA +2.00Benjamin Jacques Alliod ITA +2. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni chiude al comando! Bene anche Mattia Casse

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Giovanni Franzoni fa subito la differenza! Si rivede Casse

LIVE Sci alpino, Prova discesa Crans Montana 2026 in DIRETTA: Casse al comando! Bene Schieder e Paris, Franzoni guardingoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL SUPERG FEMMINILE DI CRANS MONTANA DALLE 11.

Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Delago e Goggia velocissime, Brignone guardinga; LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: ultima rifinitura per Brignone e Goggia; Quando lo sci alpino oggi in tv: orari prove discesa Soldeu e Garmisch, startlist, streaming; LIVE Sci alpino, Prova discesa Garmisch 2026 in DIRETTA: Paris ritrova una pista gradita.

LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: nuovo assaggio per Brignone e Goggia. La startlistCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA DI DISCESA MASCHILE DALLE 10.00 I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova Discesa Soldeu 2026 in DIRETTA: Delago e Goggia velocissime, Brignone guardingaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 12:46 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della prima prova cronometrata della discesa ... oasport.it

Giovanni Franzoni - facebook.com facebook

#Sondaggio Youtrend: in apertura di #Olimpiadi abbiamo chiesto agli italiani chi sono gli atleti che preferiscono in questa edizione e il podio è tutto all’insegna dello sci con Sofia Goggia (34%), Federica Brignone (33%) e Giovanni Franzoni (19%). x.com