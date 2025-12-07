Iscrizioni scuole superiori 2026 27 il Ministero | servono 160mila diplomati tecnici l’anno ma ne escono 153mila Rischio 110mila posti vacanti e 60mila liceali disoccupati

Il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha inviato una lettera alle famiglie degli studenti in vista delle iscrizioni per l'anno scolastico 20262027, allegando i dati sui profili di diplomati più ricercati dalle imprese fino al 2029. L'articolo Iscrizioni scuole superiori 202627, il Ministero: servono 160mila diplomati tecnici l’anno ma ne escono 153mila. Rischio 110mila posti vacanti e 60mila liceali disoccupati . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

ANDRIA | Due scuole medie in uno stesso plesso, il “Cotugno” lancia iscrizioni ma l'”Alighieri” stoppa e spiega: è polemica tra istituti - facebook.com Vai su Facebook

Iscrizioni scuola 2026-2027, si dovrebbe partire il 12 gennaio: si attende la circolare ufficiale del MIM - Le iscrizioni scolastiche per il prossimo anno scolastico potrebbero iniziare il 12 gennaio. Si legge su skuola.net

Conto alla rovescia per le iscrizioni alle scuole superiori, medie ed elementari: come fare domanda - Le domande d’iscrizione dovranno essere inviate esclusivamente online per tutte le classi iniziali delle scuole statali primarie e secondarie di primo e secondo grado e dei Centri di Formazione ... Si legge su iodonna.it

Scuola, iscrizioni 2025-2026 dal 21 gennaio al 10 febbraio. Ecco come fare domanda - Il ministero dell'Istruzione e del Merito ha informato con una nota che, "per garantire una più ampia attività di orientamento da parte delle scuole e consentire alle famiglie di poter effettuare una ... Secondo tg24.sky.it

Scuola, cosa cambia per chi deve iscrivere i figli nel 2026: le novità nel ddl Semplificazioni - Il ddl Semplificazioni, approvato in via definitiva alla Camera, facilita le procedure di iscrizione agli ... Riporta fanpage.it

Al via le iscrizioni a superiori, medie ed elementari: Faq e mini guida per risolvere i problemi - Ovvero il giorno delle Iscrizioni scuola superiore 2025 (mezzo milione di studenti), oltre a medie ed elementari per l’anno scolastico 2025- Lo riporta iodonna.it

Iscrizioni scuola 2025-2026, cambiano date/ Dal 21 gennaio al 10 febbraio “Per una scelta più ponderata” - Il ministero dell'istruzione ha fatto sapere che sono cambiate le date per le iscrizioni all'anno scolastico 2025- Scrive ilsussidiario.net