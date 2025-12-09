Carenze di diplomati tecnici e professionali | mancheranno fino a 33.000 unità all’anno tra il 2025 e il 2029 I dati del Ministero

La scheda di approfondimento allegata alla lettera del ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara contiene dati elaborati dal Ministero su fonti Unioncamere, Ministero dell'Università e della Ricerca e Indire. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

