Dionisi si prepara al match con l’obiettivo di vincere | Coraggio e aggressività

Dionisi si sta preparando per il prossimo impegno con il Cesena. Ha dichiarato di voler affrontare la partita con coraggio e aggressività, puntando a ottenere una vittoria. La squadra vuole ripartire dall’ultima buona prestazione di Frosinone e conquistare i tre punti che non sono arrivati allo Stirpe. La sfida si avvicina e l’allenatore si concentra sulla strategia da adottare.

di Simone Cioni Ripartire dall’ottima prestazione di Frosinone, cercando di andare a prendersi contro il Cesena quello che non è riuscito a prendersi allo Stirpe. Questo l’obiettivo dell’Empoli per l’odierna sfida casalinga. "Dobbiamo entrare in campo con lo stesso coraggio e la stessa aggressività – spiega mister Dionisi – veniamo da buone partite e pochi punti, ora in un modo o nell’altro dobbiamo migliorare questo aspetto". E poi aggiunge: "Tra l’altro non vinciamo in casa dal 29 novembre e quindi dobbiamo tirar fuori di più da ogni singolo momento della partita e da ogni singolo giocatore, in termini di aggressività e intensità fermo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dionisi si prepara al match con l’obiettivo di vincere: "Coraggio e aggressività" La principessa Mette-Marit di Norvegia si prepara al trapianto di polmone e con grande coraggio lo annuncia ai sudditiDal Palazzo Reale di Norvegia arriva una notizia che preoccupa sudditi, media e appassionati di casa reale proprio nel periodo in cui tutti si... Leggi anche: K Sport Montecchio la ribalta con la Jesina. E si prepara al big match con la capolista Tutti gli aggiornamenti su Dionisi. Temi più discussi: Dionisi si prepara al match con l’obiettivo di vincere: Coraggio e aggressività; Serie B come B...allardini: l'allenatore torna in campo, è ufficiale; Dionisi dopo il 2-2 di Frosinone: Rammarico, ma anche più autostima; Dionisi: Serve lo stesso coraggio visto a Frosinone. In casa dobbiamo tornare a vincere. Dionisi si prepara al match con l’obiettivo di vincere: Coraggio e aggressivitàRipartire dall’ottima prestazione di Frosinone, cercando di andare a prendersi contro il Cesena quello che non è riuscito a prendersi allo Stirpe. Questo l’obiettivo dell’ Empoli per l’odierna sfida c ... lanazione.it Dalla scommessa Pagliuca all'usato sicuro Dionisi. L'Empoli si prepara al cambio tecnicoDopo la scommessa Guido Pagliuca, reduce dalle ottime cose fatte vedere sulla panchina della Juve Stabia, in casa Empoli si è deciso di andare sull’usato sicuro. La squadra toscana infatti ha deciso ... tuttomercatoweb.com L’incertezza geopolitica alimenta la corsa al riarmo Davide Dionisi, @oss_romano x.com | PRESS CONFERENCE Le parole di mister Dionisi alla vigilia di #EmpoliCesena su #EmpoliFootballChannel - facebook.com facebook