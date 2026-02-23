K Sport Montecchio la ribalta con la Jesina E si prepara al big match con la capolista

K Sport Montecchio ha battuto la Jesina grazie a una doppietta di Santarell, spinta da un'ottima prestazione offensiva. La vittoria arriva dopo una partita intensa e combattuta, che permette alla squadra di prepararsi al prossimo incontro con la capolista. I giocatori hanno mostrato determinazione e concentrazione in campo, conquistando tre punti fondamentali. Ora, l'attenzione si sposta verso il prossimo impegno, che si prospetta decisivo per la stagione.
NA 1 K SPORT MONTECCHIO 2 NA: Santarell, Manna, Grilli, A. Massei, Stefoni (13’ st Paglialunga), Nacciarriti, Gioacchini (23’ st F. Massei), Ceccarelli, Angeletti, Minnozzi, Giovannini (30’ sr Borocci). All. Giuseppe Puddu A disposizione: Gasparoni, D’Angelo, DeMaio, Gagliardin, Domizi, Rango. K SPORT MONTECCHIO GALLO: Cerretani, Camilloni, Procacci, Dominici, Nobili, Carta, Montagna (37’ st Baglivo), Torelli, Bardeggia (33’ st Rivi), Buonavoglia (12’ st Fabbri), Sollaku (39’ st Magnanelli). All. Giuseppe Magi. A disposizione: Bellucci, Notariale, Romualdi, Peroni, Brosio. Arbitro: Bonaventura (Fi) Reti: 10’ pt Buonavoglia, 15’ pt Nacciarriti, 35’ st Torelli Note: 300 spettatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

