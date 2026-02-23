k sport montecchio la ribalta con la jesina e si prepara al big match con la capolista

K Sport Montecchio ha battuto la Jesina grazie a una doppietta di Santarell, spinta da un'ottima prestazione offensiva. La vittoria arriva dopo una partita intensa e combattuta, che permette alla squadra di prepararsi al prossimo incontro con la capolista. I giocatori hanno mostrato determinazione e concentrazione in campo, conquistando tre punti fondamentali. Ora, l'attenzione si sposta verso il prossimo impegno, che si prospetta decisivo per la stagione.