Assicurazioni online | la nuova frontiera della protezione per gli italiani

Il sito di assicurazioni online “ProteggiOra” ha registrato un aumento del 35% nelle polizze sottoscritte negli ultimi sei mesi, spinto dalla crescente richiesta di soluzioni veloci e senza intermediari.

Il settore assicurativo italiano sta attraversando una trasformazione profonda, guidata dall’evoluzione digitale e dal cambiamento nelle abitudini dei consumatori. Se fino a qualche anno fa la stipula di una polizza passava necessariamente attraverso un’agenzia fisica e il confronto diretto con un consulente, oggi lo scenario è radicalmente mutato. Gli italiani hanno scoperto la comodità, la trasparenza e l’efficienza delle polizze online, ridefinendo completamente il loro approccio alla protezione assicurativa. I numeri della rivoluzione digitale. A confermare questa tendenza sono i dati emersi dalla Ricerca sul Consumatore Digitale di Italian Insurtech Association, che fotografa un mercato in piena evoluzione. 🔗 Leggi su Tpi.it

Sempre più anziani si connettono a internet e usano lo smartphone.

Il Codacons ha avviato un nuovo progetto chiamato Sentinelle Digitali, pensato per aiutare i cittadini italiani a navigare in rete in modo più sicuro.

