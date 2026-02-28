Dika difende l’assemblea Pd | Nesi scelta maggioritaria Facciamo rinascere Pistoia

Bernard Dika ha commentato gli ultimi sviluppi politici a Pistoia, affermando che l’assemblea del Partito Democratico ha scelto Nesi con il supporto della maggioranza. Dika ha sottolineato come questa decisione rappresenti un esempio di partecipazione democratica e ha aggiunto che l’obiettivo è lavorare insieme per far rinascere la città. La situazione nel centrosinistra a Pistoia rimane al centro dell’attenzione politica locale.

PISTOIA Bernard Dika, il centrosinistra vive giorni turbolenti: cosa sta succedendo? "Quanto accaduto a Pistoia è, prima di tutto, un esercizio pieno di democrazia. C'è stato un confronto vero, aperto, anche intenso, e questo dimostra che il Pd è una comunità viva, non un contenitore vuoto". Si riferisce alla votazione dell'assemblea comunale? "Sì, con 37 voti favorevoli e tre contrari, l'assemblea ha scelto Stefania Nesi come candidata sindaca. Non una decisione calata dall'alto, ma la volontà espressa in modo ampio e trasparente da chi statutariamente rappresenta la base e ha il mandato di decidere. Ora quel nome va portato al tavolo della coalizione, dentro un programma che è già frutto di un lavoro condiviso".