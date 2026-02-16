A Pistoia, il consigliere Pd Furfaro ha deciso di riunire tutti i membri del partito dopo le tensioni interne, che sono scoppiate a causa delle recenti scelte politiche di Dika. La riunione, prevista per questa settimana, servirà a fare chiarezza e a discutere di una possibile candidatura di Dika alle prossime amministrative. Furfaro vuole ascoltare le opinioni di tutti e valutare un possibile passo avanti.

Pistoia, 16 febbraio 2026 – Se chiamarlo ’della resa dei conti’ potrebbe apparire eccessivo, lo chiameremo il tavolo della verità. È in programma oggi un tavolo comunale, provinciale e regionale del Pd per fare definitivamente chiarezza sulle intenzioni nella scelta del candidato sindaco. E questo non soltanto perché il tempo stringe e l’ obiettivo è uno solo e dichiarato – vincere –, ma anche perché c’è grande irritazione fra i vertici del partito per tutto il chiacchiericcio delle ultime settimane, le chat, le riunioni, le dichiarazioni più o meno ufficiali che parlano di una base non proprio allineata. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Malumori Pd, Furfaro convoca tutti. E proporrà a Dika di candidarsi

Nel cuore della maggioranza Pd, si rafforza il gruppo Furfaro con Sapia a fianco di Biagioni, sottolineando l'importanza dell’unità.

A poche ore dall’assemblea provinciale per scegliere il nuovo segretario del Pd di Prato, la situazione si complica.

