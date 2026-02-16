Malumori Pd Furfaro convoca tutti E proporrà a Dika di candidarsi
A Pistoia, il consigliere Pd Furfaro ha deciso di riunire tutti i membri del partito dopo le tensioni interne, che sono scoppiate a causa delle recenti scelte politiche di Dika. La riunione, prevista per questa settimana, servirà a fare chiarezza e a discutere di una possibile candidatura di Dika alle prossime amministrative. Furfaro vuole ascoltare le opinioni di tutti e valutare un possibile passo avanti.
Pistoia, 16 febbraio 2026 – Se chiamarlo ’della resa dei conti’ potrebbe apparire eccessivo, lo chiameremo il tavolo della verità. È in programma oggi un tavolo comunale, provinciale e regionale del Pd per fare definitivamente chiarezza sulle intenzioni nella scelta del candidato sindaco. E questo non soltanto perché il tempo stringe e l’ obiettivo è uno solo e dichiarato – vincere –, ma anche perché c’è grande irritazione fra i vertici del partito per tutto il chiacchiericcio delle ultime settimane, le chat, le riunioni, le dichiarazioni più o meno ufficiali che parlano di una base non proprio allineata. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pd, c'è il gruppo Furfaro. Sapia a fianco di Biagioni: "L'unità è imprescindibile"
Nel cuore della maggioranza Pd, si rafforza il gruppo Furfaro con Sapia a fianco di Biagioni, sottolineando l'importanza dell’unità.
Pd fra giunta e malumori. Furfaro: Scelte dolorose. Manetti? Ha pagato...Onorevole Marco Furfaro, giunta toscana fatta anche se con qualche difficoltà, ora cosa si aspetta? Tre obiettivi semplici e difficilissimi, quelli indicati anche dal segretario Emiliano Fossi: un ...
