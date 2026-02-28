Dieci donne uccise nessun colpevole Modena vuole sapere chi è il mostro

A Modena, dieci donne sono state uccise e nessuno è stato ancora chiamato a rispondere. La procura riceve in media oltre mille firme di cittadini, professionisti, religiosi e medici che chiedono di riaprire il caso e fare chiarezza. La richiesta di giustizia si fa sempre più forte mentre l’attenzione si concentra sulla ricerca di un colpevole. La comunità si aspetta risposte concrete.

Modena, 28 febbraio 2026 – Ci sono 1063 firme sul tavolo della procura di Modena: professionisti, liberi cittadini, religiosi, medici che invocano la riapertura del caso. Parliamo del fascicolo relativo al cosiddetto Mostro di Modena, quel presunto serial killer che tra il 1983 e il 1995 uccise dieci giovani donne, ragazze nella maggior parte dei casi tossicodipendenti e dedite alla prostituzione. Alcune furono trovate morte sul ciglio della strada o sulle sponde del fiume. In alcuni casi le giovani furono uccise con fendenti al collo e al torace. In altre ancora strangolate con una sciarpa o una felpa, ma ci sono anche due vittime rinvenute cadavere nelle loro abitazioni, come Monica Abate: il suo corpo fu trovato nella casa dove viveva con la madre il tre gennaio 1995. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

