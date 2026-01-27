La richiesta di riaprire il caso del presunto killer di Modena si intensifica, con una raccolta firme che mira a ottenere nuovi approfondimenti sulle indagini. La vicenda, ancora irrisolta, mantiene alta l’attenzione pubblica e solleva interrogativi sulla possibilità di chiarimenti futuri. È importante seguire gli sviluppi e contribuire al dibattito sulla giustizia in questa delicata vicenda.

Pochi giorni ancora per firmare una raccolta firme importante, per riaprire i casi di omicidio connessi con la presunta esistenza di un Mostro di Modena. Oggi che le tecnologie offrono maggiori possibilità in termini di indagine, forse si potrebbe risalire alla verità su 8 - o forse 10 - femminicidi ante litteram commessi tra il 1985 e il 1995 - anche se un caso del quale non si è certi nella connessione potrebbe retrodatare l’attività omicidiaria seriale al 1983. La raccolta firme. La petizione è stata lanciata dall’associazione “I Ricci” di Lodi, che al momento è arrivata a quota 700 firme, tutte raccolte vis a vis. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Otto donne, un killer mai trovato: Modena chiede di riaprire il caso del “Mostro”

Approfondimenti su Mostro Modena

Il Movimento per la Verità su Modena ha raccolto finora 600 firme per richiedere la riapertura del fascicolo sul Mostro di Modena.

Ultime notizie su Mostro Modena

