Il deputato Christian Di Sanzo è stato nominato nuovo leader del Pd a Prato. La sua nomina ha suscitato alcune domande sui titoli da attribuire alla sua posizione, come reggente, segretario o traghettatore. Di Sanzo ha dichiarato che i titoli sono meno importanti rispetto alle azioni concrete da intraprendere per rilanciare il partito in città.

Il deputato Christian Di Sanzo è la nuova guida del Pd pratese. Come la dobbiamo chiamare? Reggente o segretario o traghettatore del Pd pratese? "I titoli contano meno del lavoro da fare. Mi sono messo a disposizione della nostra comunità. Chiamatemi come volete". Lei eletto deputato negli Usa sembra davvero capitan America in campo per risolvere i problemi dem. "Sono pratese. Sono cresciuto qui, ho fatto il liceo Copernico, poi l’università a Bologna, e poi, con una borsa di studio, sono partito per gli Stati Uniti. Sono stato uno dei tanti giovani che a un certo punto è andato all’estero per studiare e lavorare - solo nel 2024 si è registrato il record di 156. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Di Sanzo, guida del Pd: "Prato da rilanciare. Apriamo una fase nuova"

Il Pd avvia nuova fase del dialogo con cittadini: ascolto diffuso in programma per rilanciare confronto politicoIl 22 febbraio alle ore 10 in punto, sotto il cielo grigio di febbraio ma con il sole che filtra tra le nuvole, piazza del mercato di Salvaterra, a...

