Il nuovo segretario del Pd La carta Di Sanzo è di Fossi Biffoni mandato ter e poi Roma
Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd, ha deciso di dedicare il fine settimana alla riflessione, evitando le tensioni degli ultimi giorni. La sua attenzione si è concentrata sul caso Prato, un episodio che ha attirato l’interesse del partito. Fossi ha scelto di prendersi un momento di pausa per analizzare la situazione senza pressioni esterne.
Un fine settimana di riflessione, senza il carico di tensione dei giorni scorsi. Merito dell’intuizione politica di Emiliano Fossi, segretario regionale del Pd, che ha dedicato molta attenzione nelle ultime ore al caso Prato. E’ stato lui a tirare fuori la proposta Christian Di Sanzo, il deputato dem eletto negli Usa, pratese del Soccorso quale volto nuovo per ricoprire la carica di segretario provinciale. Il nome, come annunciato ieri da La Nazione, ha subito riscosso commenti positivi sia nella maggioranza (naturalmente) che negli autoconvocati di Borgonuovo e Grignano e nel gruppo riformista. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Pd, segretario a sorpresa. Di Sanzo è la novità dem
Il segretario del Pd di Prato cambia improvvisamente, e questa volta la novità arriva dal nuovo nome scelto.
Il segretario del Pd. Fossi-Biffo: incontro per trovare il nome
Questa mattina a Firenze si terrà un incontro tra il segretario toscano del Pd Emiliano Fossi e Matteo Biffoni, il sindaco di Perugia, che gode di buone possibilità di essere scelto come candidato alle regionali.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Maurizio Da Mommio il nuovo segretario del Partito repubblicano; Giovani Pd della Bassa, il nuovo segretario è Christian Feloni; Filcams Cgil, Marco Pascai è il nuovo segretario provinciale; Roberto Mantovanelli è il nuovo segretario dell'Autorità portuale di Venezia.
Chi è il nuovo segretario del Porto di Venezia Roberto MantovanelliRoberto Mantovanelli è il nuovo segretario generale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. Il profilo ... policymakermag.it
PD Napoli: Francesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitanoFrancesco Dinacci è il nuovo segretario metropolitano del Partito democratico di Napoli. La Commissione per il Congresso di Napoli - presieduta da Assunta Tartaglione - ha certificato la conclusione d ... rainews.it
Nuovo appuntamento della rassegna Scatola Sonora, nell'ambito de I concerti della Normale con il trio formato da Carlo Maria Parazzoli al violino, Luca Sanzò alla viola e Francesco Maria Parazzoli al violoncello. Carlo Maria Parazzoli è dal 1999 primo facebook