frattesi alla juventus spalletti ha fatto questa richiesta alla dirigenza in vista di gennaio cosa filtra sul possibile colpo di mercato

In vista della finestra di mercato di gennaio, si intensificano le voci su un possibile trasferimento di Frattesi alla Juventus. Spalletti avrebbe avanzato una richiesta specifica alla dirigenza per rafforzare la rosa. Ecco cosa si conosce finora riguardo a questo possibile colpo di mercato, tra trattative e strategie in corso.

Frattesi alla Juventus, Spalletti e la richiesta alla dirigenza a gennaio. Cosa filtra sul possibile colpo di mercato. Il mercato di riparazione rischia di regalare uno dei colpi più rumorosi e discussi degli ultimi anni, riaccendendo la storica rivalità sull’asse Milano-Torino. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate dall’esperto di calciomercato Matteo Moretto — intervenuto sul canale YouTube del collega Fabrizio Romano —, il futuro di Davide Frattesi potrebbe tingersi improvvisamente di bianconero. Il centrocampista della Nazionale sta vivendo un momento complesso all’ombra della Madonnina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

