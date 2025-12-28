Atalanta Inter la Beneamata vuole rompere il tabù scontri diretti Confronto alla Pinetina

Stasera si apre una nuova occasione per l’Inter di affrontare l’Atalanta, con l’obiettivo di superare il divario nei confronti diretti tra le due squadre. La partita, in programma alla Pinetina, rappresenta un momento importante per la Beneamata nel tentativo di invertire un trend che dura da diverse stagioni. Un confronto che potrà fornire indicazioni utili sul percorso della squadra verso gli obiettivi di stagione.

Inter News 24 Atalanta Inter, la Beneamata vuole rompere il tabù scontri diretti a partire già da questa sera. Il confronto ad Appiano Gentile. L'attesa per il big match tra Atalanta e Beneamata è carica di significati che vanno oltre i tre punti. Alla vigilia della sfida del Gewiss Stadium, il tecnico Cristian Chivu — l'ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d'Italia — ha sorpreso tutti con un'analisi onesta e profonda. Nonostante il primo posto in classifica, l'allenatore rumeno ha definito la sua squadra un «cantiere aperto», un'ammissione che racchiude in sé sia una promessa di crescita che il riconoscimento di lacune ancora da colmare.

