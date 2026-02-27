L’autista del tram deragliato | Mi sono sentito male ho avuto un malore

L’autista del tram che si è schiantato oggi pomeriggio a Milano ha spiegato di aver avuto un malore prima dell’incidente. Secondo quanto riferito, ha comunicato ai colleghi presenti in viale Vittorio Veneto di essersi sentito male prima che il tram deragliasse. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente, mentre sul posto sono intervenuti i soccorritori.

«Mi sono sentito male, ho avuto un malore». Queste le parole del conducente del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano, dette ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L’uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, è in buone condizioni. Sarà ascoltato questa sera dagli inquirenti nell’ambito delle indagini per far luce sulle cause dell’incidente che ha causato due vittime e una quarantina di feriti. Il primo ad avanzare l’ipotesi di un malessere dell’autista era stato oggi il sindaco di Milano Beppe Sala. Aveva escluso cause tecniche. Sull’incidente, sui cui è aperto un fascicolo per omicidio colposo, hanno perso la vita due persone. 🔗 Leggi su Open.online

Il conducente del tram deragliato a Milano: “Mi sono sentito male”, accertamenti anche sullo scambio non attivatoHa detto di aver avuto un "malore" il conducente del tram deragliato il 27 febbraio in viale Vittorio Veneto a Milano.

Milano, strage sul tram deragliato: 2 morti, 40 feriti. Il conducente: “Ho avuto un malore”. Meloni: cordoglio e vicinanza a famiglie e cittàTram deragliato a Milano: una tragedia impensabile, che neppure i numeri della strage riescono a descrivere compiutamente in tutto il suo potenziale...

