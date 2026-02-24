Festival del libro per ragazzi la Minerva e gli etruschi in mostra e le conferenze

Il Festival del libro per ragazzi si svolge oggi, lunedì 23 febbraio, a causa della forte affluenza che ha portato all'aumento delle prenotazioni. La mostra sulla civiltà etrusca, organizzata nella sala principale, attira molte famiglie e studenti, mentre le conferenze sul tema coinvolgono esperti e appassionati. Sono previsti laboratori interattivi e incontri con autori, che rendono l'evento vivace e partecipato. Gli organizzatori annunciano ulteriori appuntamenti nel pomeriggio.

Ecco gli eventi di oggi, lunedì 23 febbraio, nell'Aretino. Arezzo - Sarà Francesco Redi, scienziato ed archiatra granducale, il medico aretino di cui si parlerà nel prossimo incontro del ciclo di conferenze organizzato dalla Società storica con il patrocinio del Comune di Arezzo. La Minerva, gli Etruschi e le mostre dedicate: tutti gli eventi di oggi La Minerva, un antico manufatto etrusco, viene esposta in una mostra dopo essere stata restaurata, grazie a un intervento di conservazione. Mostra sugli etruschi, le immagini del Pionta e gli altri eventi del lunedì Oggi ad Arezzo si svolgono diversi eventi dedicati alla cultura.