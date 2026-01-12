La Preside intervista a Ludovica Nasti | Credere nei sogni piò cambiare il futuro dei ragazzi ci vorrebbero più Eugenia Carfora Ho rubato con gli occhi da Luisa ha dimostrato tatto e empatia

Dal 12 gennaio su Raiuno andrà in onda “La Preside”, la serie ispirata alla storia di Eugenia Carfora, dirigente scolastica di Caivano che ha affrontato con impegno il problema della dispersione scolastica. In un’intervista a Ludovica Nasti, si riflette sull’importanza di credere nei sogni e sull’empatia dimostrata da figure come Eugenia e Luisa, sottolineando il ruolo fondamentale della scuola nel cambiare il futuro dei giovani.

Dal 12 gennaio andrà in onda su Raiuno in prima serata “ La Preside “, la serie ispirata alla storia vera di Eugenia Carfora, la dirigente scolastica di Caivano che ha sfidato la dispersione scolastica conferendo centralità alla scuola. Nella serie, diretta da Luca Miniero, Ludovica Nasti interpreta Lucia Ruotolo, studentessa dell’Istituto Anna Maria Ortese, figlia di un carabiniere. Pur vivendo in un quartiere difficile, Lucia studia e si impegna per costruirsi un futuro migliore ed è la prima a credere nel progetto di Eugenia Carfora, interpretata da Luisa Ranieri. “La Preside”, intervista esclusiva a Ludovica Nasti. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

