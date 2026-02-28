Deponete le armi o affronterete una morte certa L’ultimatum di Trump all’Iran

Un nuovo capitolo nelle tensioni tra Washington e Teheran si apre con le parole di Donald Trump, che ha lanciato un ultimatum all’Iran, chiedendo di deporre le armi o di affrontare una morte certa. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di crescente pressione tra le due parti, suscitando reazioni e preoccupazioni internazionali. La situazione resta particolarmente volatile e in evoluzione.

Le parole di Donald Trump, segnano un nuovo e drammatico capitolo nelle tensioni tra Washington e Teheran. In un videomessaggio pubblicato sulla piattaforma Truth Social, il presidente degli Stati Uniti ha annunciato l'avvio della vasta operazione militare contro l'Iran, con l'obiettivo dichiarato di "difendere gli americani eliminando imminenti minacce del regime iraniano". Il presidente ha rivolto un appello diretto ai membri delle Guardie Rivoluzionarie, delle forze armate e della polizia iraniana: "Deponete le armi e sarete trattati giustamente con l'immunità totale o affronterete una morte certa". Un messaggio accompagnato da un avvertimento alla popolazione civile: "State al riparo, non lasciate le vostre abitazioni, è molto pericoloso là fuori.

