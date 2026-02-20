Trump | nuovo ultimatum all’Iran
Il presidente americano Donald Trump ha emesso un nuovo ultimatum all’Iran, accusando Teheran di ignorare le richieste internazionali. La decisione nasce dopo settimane di tensioni crescenti e recenti test missilistici iraniani. Trump ha detto che l’America darà all’Iran un massimo di 10-15 giorni per accettare un accordo, altrimenti prenderà nuove misure. Questa minaccia si inserisce in un clima di forte pressione sulla regione. La situazione resta tesa e le decisioni future dipendono dall’atteggiamento di Teheran.
Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un nuovo ultimatum all’Iran. Trump ha affermato che il “massimo” tempo che concederebbe all’Iran per raggiungere un accordo è di 10-15 giorni. “L’Iran non può continuare a minacciare la stabilità della regione“, ha detto Trump. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che ci vorranno dai 10 ai 15 giorni per decidere se colpire o meno l’Iran. Ha poi aggiunto che questa è “più o meno la cifra massima” che darebbe all’Iran per raggiungere un accordo sul suo programma nucleare. “O troveremo un accordo, oppure sarà una sfortuna per loro“, ha detto Trump ai giornalisti durante un volo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
What is Trump's ultimatum for Iran
