Trump | nuovo ultimatum all’Iran

Il presidente americano Donald Trump ha lanciato un nuovo ultimatum all’Iran. Trump ha affermato che il “massimo” tempo che concederebbe all’Iran per raggiungere un accordo è di 10-15 giorni. “L’Iran non può continuare a minacciare la stabilità della regione“, ha detto Trump. Il presidente americano Donald Trump ha affermato che ci vorranno dai 10 ai 15 giorni per decidere se colpire o meno l’Iran. Ha poi aggiunto che questa è “più o meno la cifra massima” che darebbe all’Iran per raggiungere un accordo sul suo programma nucleare. “O troveremo un accordo, oppure sarà una sfortuna per loro“, ha detto Trump ai giornalisti durante un volo dell’Air Force One. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

