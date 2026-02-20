Medio Oriente ultimatum di Trump all’Iran Timori a Gaza

Trump ha emesso un ultimatum all’Iran, dando dieci giorni per negoziare un accordo serio. La tensione cresce nella regione e le persone a Gaza temono una escalation dei conflitti. Le parole del presidente americano sono arrivate dopo settimane di tensioni tra Stati Uniti e Teheran, con il rischio di un intervento più deciso. Intanto, le autorità israeliane si preparano a possibili ripercussioni, mentre le strade di Gaza si svuotano in attesa di sviluppi. La situazione resta altamente instabile e imprevedibile.

La situazione incandescente in Medio Oriente. Ultimatum di Trump all’Iran: 10 giorni per un accordo serio. Ira di Teheran che teme l’aggressione militare. Timori anche a Gaza per il futuro della Striscia. Servizio di Alessandra Buzzetti TG2000.🔗 Leggi su Tv2000.it

