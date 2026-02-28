Dentista muore in casa L’ultima passeggiata e l’infarto fatale

Un dentista è deceduto nella sua abitazione dopo aver fatto una passeggiata, attività abituale per lui. Dopo essere tornato a casa, ha avuto un infarto che non gli ha lasciato scampo. La scena si è svolta senza altre presenze, e sul luogo sono intervenuti i soccorritori. Le autorità stanno verificando le circostanze della morte.

Era uscito per una passeggiata, come faceva spesso. È rientrato a casa, ma il suo cuore non ha retto. Paolo Morini, dentista anconetano di 68 anni, è morto ieri mattina nella sua abitazione di via Panoramica, stroncato da un improvviso arresto cardiocircolatorio, probabilmente un infarto. A trovarlo sul pavimento è stata la moglie, che ha immediatamente allertato il 112. Sul posto sono intervenuti l'automedica e un mezzo della Croce Gialla di Ancona. I sanitari hanno fatto tutto il possibile per rianimarlo, ma nonostante la tempestività dei soccorsi non c'era ormai più niente da fare. Con lui se ne va una figura che ad Ancona aveva lasciato il segno ben oltre le pareti dello studio odontoiatrico di via dell'Industria.