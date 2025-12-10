Tragedia all' Elba muore in casa per un infarto | l' anziana madre rimane senza assistenza per ore

Livornotoday.it | 10 dic 2025

Una tragedia si è consumata all’Isola d’Elba il 9 dicembre, quando un uomo di 50 anni è stato trovato morto per un infarto nella sua abitazione. La sua madre anziana, impossibilitata a muoversi, ha trascorso ore senza assistenza prima di essere trovata in condizioni critiche. L’episodio evidenzia il dramma della solitudine e della mancanza di supporto.

