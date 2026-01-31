Marco Settimi il buttafuori di 39 anni morto nell' incidente sulla Cassia a Capranica | FOTO

Questa mattina sulla Cassia a Capranica si è verificato un incidente che ha portato alla morte di Marco Settimi, un 39enne che lavorava come buttafuori. L’uomo è stato coinvolto in uno scontro violento con altri veicoli e, nonostante i soccorsi, non ce l’ha fatta. La strada è rimasta chiusa per alcune ore mentre i vigili del fuoco e la polizia ricostruivano la dinamica. La comunità locale si stringe al dolore della famiglia.

Era un addetto alla sicurezza Marco Settimi, il 39enne morto nel tragico incidente sulla Cassia a Capranica. Lavorava per un'azienda specializzata di Viterbo ma era originario di Giove, dove viveva e dove la famiglia è molto conosciuta e stimata. Da giovane un passato nell'Esercito e la passione.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Approfondimenti su Marco Settimi Incidente sulla Cassia a Capranica, un morto in un frontale bus-auto | FOTO Un incidente grave si è verificato questa mattina sulla Cassia, a Capranica. Incidente sulla Cassia a Capranica, un morto in un frontale bus-auto Questa mattina sulla strada della Cassia a Capranica si è verificato un incidente mortale. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Marco Settimi Argomenti discussi: FOTO | Capranica, l'incidente sulla Cassia dove è morto Marco Settimi. Dajeeee Maestro Giovanni Perazzo ....buona guarigione ! Un saluto #speciale da Tutti "Noi "di Roma Città Meravigliosa.( In particolare dai "Tuoi Amici Moschettieri " : Marco Settimi , Giacinto Lopiccolo, e Sebastiano Barca . ) facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.