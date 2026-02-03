La Lombardia piange Nicolas Giani, ex calciatore di 39 anni morto a causa di un male incurabile. Giani, che aveva iniziato a giocare a Como e poi si era sviluppato nelle giovanili dell’Inter, si è spento ieri a Desenzano del Garda. La sua scomparsa ha colpito amici, tifosi e tutto il mondo del calcio, che ricorda un atleta cresciuto tra i campi lombardi e il Garda.

Desenzano del Garda, 3 febbraio 2026 – La Lombardia del pallone piange Nicolas Giani, ex calciatore di 39 anni portato via ai suoi cari – presto, troppo presto – d a un male incurabile. Giani, che viveva con la famiglia a Desenzano del Garda, residenza scelta anche in seguito ai suoi trascorsi con la maglia della Feralpi Salò e del Desenzano stesso, era malato da tempo. Lascia nel dolore la moglie Raluca e la figlia Blanca. Lo ricordano commossi le decine di compagni di squadra che lo hanno avuto al fianco in una serie di battaglie sul rettangolo verde e le migliaia di tifosi che ne hanno apprezzato le capacità sportive e le doti di leadership. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Nicolas Giani, chi era il calciatore morto a 39 anni: i primi calci a Como, le giovanili nell’Inter, il fine carriera sul Garda

È morto a 39 anni Nicolas Giani, ex calciatore e protagonista delle giovanili dell'Inter.

La notizia ha colpito il calcio italiano: Nicolas Giani, ex difensore di Inter e SPAL, si è spento a soli 39 anni.

