Demi Vollering trionfa allo sprint nella Omloop Nieuwsblad Paternoster in Top10

Demi Vollering ha vinto in volata la ventunesima edizione della Omloop Nieuwsblad, corsa di 137,2 chilometri da Gent a Ninove. La campionessa olandese della FDJ United – SUEZ ha preceduto la sua compagna di fuga, iniziando così con un successo la stagione delle classiche. Paternoster si è piazzato tra i primi dieci.

Inizia con un successo la stagione delle classiche di Demi Vollering. La campionessa olandese della FDJ United – SUEZ vince in volata la ventunesima edizione della Omloop Nieuwsblad, corsa in linea di 137,2 chilometri da Gent a Ninove, precedendo la sua compagna di fuga. La campionessa europea attacca a quindici chilometri dalla fine sul Muur e precede alla sprint la polacca Kasia Niewiadoma senza lasciarle alcuna possibilità. Completa il podio Lorena Wiebes che vince la volata del gruppo ed è terza a ventuno secondi. Letizia Paternoster della Liv AlUla Jayco chiude in decima posizione ed è la migliore delle italiane. La corsa entra nel vivo a poco meno di quaranta chilometri dalla conclusione.